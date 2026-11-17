Відео: У Курську загорілася підстанція, що забезпечує 400 тисяч абонентів
У ніч проти 17 листопада в російському Курську під удар потрапила електропідстанція «Садовая», на території якої виникла пожежа. Про це свідчить OSINT-аналіз Astra, проведений на основі відео, отриманих від місцевих жителів.
За інформацією очевидців, близько опівночі в місті лунали гучні вибухи та працювала протиповітряна оборона, а невдовзі моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про наслідки на землі. Водночас офіційних заяв від російської влади щодо самої атаки та спричинених нею руйнувань наразі не надходило.
Підстанція «Садовая» напругою 330 кВ, розташована в Північному районі Курська та підпорядкована компанії «Россети», є ключовим центром живлення для енергосистеми самого обласного центру та північних районів області. Об’єкт забезпечує електроенергією близько 400 тис. містян і великі промислові підприємства, серед яких заводи «Прибор» та «Счетмаш».
Підстанцію збудували ще в 1965 році, а протягом 2010-2014 років вона пройшла масштабну реконструкцію, у межах якої фактично звели новий сучасний комплекс із цифровими системами керування.
Джерело: ASTRA
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