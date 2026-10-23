Відео: У Москві евакуювали три міністерства на фоні атаки дронів та повітряних куль на місто
У московському діловому центрі «Москва-Сіті» евакуювали людей із комплексу IQ-квартал, де розташовані офіси трьох російських міністерств.
Інцидент стався на тлі повідомлень про атаку безпілотників на столицю РФ.
За даними російських ЗМІ, після вибуху на п’ятому-шостому поверхах 50-поверхової будівлі пошкодило скління. Згодом екстрені служби повідомили про евакуацію комплексу.
Російська сторона заявила, що кілька безпілотників нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби або знищили. Також повідомлялося про тимчасове призупинення роботи московських аеропортів.
У місті Березники Пермського краю Росії триває атака на хімічне підприємство «Азот», яке входить до складу АТ «ОХК «Уралхім».
У всіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово запровадили обмеження на польоти. Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський припинили приймати й відправляти літаки. У Росавіації пояснили, що обмеження запровадили для забезпечення безпеки польотів.
До цього масована атака дронів порушила роботу московських аеропортів.
Додамо, що у Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал.