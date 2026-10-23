0:00 / 0:00

У московському діловому центрі «Москва-Сіті» евакуювали людей із комплексу IQ-квартал, де розташовані офіси трьох російських міністерств.

Інцидент стався на тлі повідомлень про атаку безпілотників на столицю РФ.

За даними російських ЗМІ, після вибуху на п’ятому-шостому поверхах 50-поверхової будівлі пошкодило скління. Згодом екстрені служби повідомили про евакуацію комплексу.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/moskva.mp4

Російська сторона заявила, що кілька безпілотників нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби або знищили. Також повідомлялося про тимчасове призупинення роботи московських аеропортів.

У місті Березники Пермського краю Росії триває атака на хімічне підприємство «Азот», яке входить до складу АТ «ОХК «Уралхім».

У всіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово запровадили обмеження на польоти. Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський припинили приймати й відправляти літаки. У Росавіації пояснили, що обмеження запровадили для забезпечення безпеки польотів.

До цього масована атака дронів порушила роботу московських аеропортів.

Додамо, що у Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал.

Читай нас у