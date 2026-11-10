Відео: У Новгородській області в районі стратегічного заводу пролунала серія вибухів

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У ніч на 10 листопада в Новгородській області РФ зафіксували кілька вибухів. За попередніми даними, ціллю атаки міг стати авіаремонтний завод.

За попередньою інформацією, Сили оборони могли завдати удару по 123-му авіаційному ремонтному заводу.

Це підприємство спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні російської військово-транспортної авіації, зокрема літаків Іл-76, Іл-78, Л-410, а також авіаційних двигунів.

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Завод уже зазнавав атаки 17 березня: тоді внаслідок влучання було пошкоджено ангар, призначений для обслуговування бортів Іл-76 та Л-410, а також уражено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Джерело: Exilenova+

Раніше ЗСУ уразили базу російського підрозділу Рубікон в окупованому Бердянську.

Сили оборони уразили завод, який виробляє паливо для Іскандерів.

Окрім того, в окупованому Донецьку пролунали вибухи під час ракетної атаки.

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