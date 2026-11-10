Відео: У Новгородській області в районі стратегічного заводу пролунала серія вибухів
У ніч на 10 листопада в Новгородській області РФ зафіксували кілька вибухів. За попередніми даними, ціллю атаки міг стати авіаремонтний завод.
За попередньою інформацією, Сили оборони могли завдати удару по 123-му авіаційному ремонтному заводу.
Це підприємство спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні російської військово-транспортної авіації, зокрема літаків Іл-76, Іл-78, Л-410, а також авіаційних двигунів.
Завод уже зазнавав атаки 17 березня: тоді внаслідок влучання було пошкоджено ангар, призначений для обслуговування бортів Іл-76 та Л-410, а також уражено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Джерело: Exilenova+
Раніше ЗСУ уразили базу російського підрозділу Рубікон в окупованому Бердянську.
Сили оборони уразили завод, який виробляє паливо для Іскандерів.
Окрім того, в окупованому Донецьку пролунали вибухи під час ракетної атаки.