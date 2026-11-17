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17 листопада у Кемеровській області РФ зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-12, який виконував рейс із Новосибірська до Канська.

За попередніми даними російських ЗМІ, загинув увесь екіпаж. Телеканали повідомляють про 17 жертв.

За їхньою інформацією, пілоти до останнього намагалися відвести палаючий літак від житлових будинків.

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Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк заявив, що вирушив на місце аварії, де працюють оперативні служби. Обставини катастрофи встановлюють.

У Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.

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