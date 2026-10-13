Відео: у Ростові спалахнула масштабна пожежа на території заводу Аксайкардандеталь

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У російському Ростові-на-Дону 13 жовтня сталась масштабна пожежа на території підприємства «Аксайкардандеталь». За попередньою інформацією та очевидцями з місця події, вогонь охопив значну площу виробничих приміщень, а над містом спостерігається густий стовп диму.

Завод «Аксайкардандеталь» володіє потужностями для повного циклу металообробки, штампування, а також термічної обробки металу. Такий технологічний профіль дозволяє виготовляти елементи трансмісії, карданні вали та деталі для спеціальної та військової техніки рф.

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Джерело: Exilenova+.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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