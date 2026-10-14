Відео: У Ростовській області на терміналі Новошахтинського НПЗ вибухнув ще один резервуар

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Уночі проти 14 жовтня в Ростовській області Росії на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів вибухнув ще один резервуар. Причини вибуху наразі невідомі.

Вибух стався на території терміналу, який належить компанії «Юг Руси». Причини наразі не встановлені, офіційних коментарів російська влада не давала.

У ніч на 10 жовтня цей термінал атакували дрони, після чого там спалахнула масштабна пожежа.

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Удар стався за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо продажу російського дизелю.

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Нагадаємо, у Саратовській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа.

Атака дронів на Москву спричинила масові затримки та скасування авіарейсів.

Генштаб оновив втрати Росії у війні проти України станом на 14 жовтня.

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