Відео: у Слов'янську окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі

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Росіяни 5 листопада завдали удару чотирма безпілотниками по Слов'янську Донецької області, пошкодивши адміністративну будівлю, виробничі приміщення та два магазини. На території місцевого автосервісу спалахнула пожежа, на ліквідацію якої прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Під час проведення вогнеборчих робіт один із ворожих БпЛА завдав цілеспрямованого удару по місцю дислокації рятувальників. Особовий склад встиг перейти до укриття, завдяки чому ніхто з надзвичайників не постраждав, а спецтехніка залишилася неушкодженою. Попри загрозу повторних атак, бійці ДСНС повністю ліквідували загоряння на площі 370 квадратних метрів.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Двоє майорів поліції — Олег Дубецький та Сергій Бережко — померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російського удару по службовому автомобілю поблизу Комишувахи Запорізької області.

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