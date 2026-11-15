Відео: У Татарстані горить нафтохімічний завод після атаки дронів

У ніч проти 15 листопада в Росії повідомили про атаку безпілотників на промислові об’єкти в Татарстані та Ростовській області. У Нижньокамську спалахнула пожежа на території нафтохімічного підприємства «Нижньокамськнафтохім», а в Таганрозі пошкоджена електрична підстанція.

Після нічної атаки в Татарстані виникла масштабна пожежа. На відео, які оприлюднили очевидці, видно вогонь і густий дим. Проаналізувавши ці кадри, журналісти каналу дійшли висновку, що горить саме підприємство «Нижньокамськнафтохім».

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Перед атакою в Татарстані оголосили режим безпілотної небезпеки. Місцева влада не повідомляла, які саме об’єкти могли опинитися під ударом. Водночас міський голова Нижньокамська Радмір Бєляєв заявляв, що в регіоні працює протиповітряна оборона. «Триває робота ППО», — написав він.

Що відомо про завод у Нижньокамську

«Нижньокамськнафтохім» — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Підприємство входить до холдингу СІБУР і виробляє синтетичні каучуки, пластики та етилен. Його продукцію використовують у різних галузях промисловості. У промисловій зоні Нижньокамська також розташовані нафтопереробні підприємства «ТАНЕКО» та «ТАІФ-НК». Цей район уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Наразі в повідомленні Astra йдеться про пожежу на території «Нижньокамськнафтохіму». Офіційної інформації про масштаби пошкоджень, можливі руйнування та постраждалих у наведених повідомленнях немає.

У Таганрозі пошкоджена електропідстанція

Ще про один наслідок нічної атаки повідомив Telegram-канал Astra. За його даними, у Таганрозі Ростовської області пошкоджена підстанція напругою 220 кВ «Таганрог-10». Як зазначає ресурс, цей енергетичний об’єкт забезпечує електроенергією місто та промислову зону. Зокрема, від нього залежить живлення металургійного підприємства «ТАГМЕТ».

Підстанція розташована на північній околиці Таганрога. За інформацією Astra, неподалік від неї проходить ділянка залізниці, де також повідомляли про знеструмлення, а на трасі Р-280 пошкоджений міст. Про ці проблеми раніше інформував губернатор Ростовської області. Таким чином, після нічної атаки повідомляють про пожежу на великому нафтохімічному підприємстві в Татарстані та пошкодження енергетичного об’єкта в Таганрозі. Інформація про масштаби наслідків потребує подальшого уточнення. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 13 листопада Сили оборони України повторно вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області. Також було уражено цілі на аеродномі у Липецькій області. У Генштабі запевнили, що далі буде!

Нагадаємо, що безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

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