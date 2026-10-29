Відео: У війні проти України ліквідований брянський художник і герой відомого мему

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Брянський художник Інокентій Курбатов, який став героєм мему про «недосконалість суспільства», загинув під час бойових дій в Україні приблизно через місяць після відправлення на фронт. Про його смерть виданню «Пост-» повідомили мати та мачуха загиблого.

Курбатов став відомим після розмови з журналістом про знесення скверу в Брянську.

Згідно з їхніми словами, Курбатов підписав контракт, а сповіщення про його загибель з військової частини мати отримала 27 жовтня. Обставини його смерті не розголошуються. Родичі також зазначили, що останнім часом він багато розмірковував про порядок у світі, скаржився на важкість життя і прагнув зробити щось корисне.

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Курбатов набув популярності в інтернеті та став героєм мему після спілкування з журналістом щодо знесення скверу в Брянську, коли замість прямої відповіді почав філософствувати про недосконалість суспільства. З дитинства він займався малюванням, здобув профільну освіту, працював викладачем, а також тривалий час жив у монастирях, де займався іконописом, господарськими роботами та випасанням худоби.

До цього ЗСУ ліквідували зірку мему «Плохо, плохо, неважно».

Раніше на фронті ліквідували зірку російського телесеріалу.

Також ЗСУ ліквідували російського чемпіона світу з льодолазіння.

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