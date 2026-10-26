Відео: У Вінниці дрони атакували об’єкт цивільної інфраструктури

0:00 / 0:00

У Вінниці 26 жовтня близько 10:10 внаслідок атаки дронів постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-9686.mp4

Водночас, за інформацією телеграм-каналів, було влучання по «Епіцентру».

Джерело: Telegram Наталі Заболотної, начальниці Вінницької ОВА.

Російські війська увечері 20 жовтня завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» у місті Первомайськ Миколаївської області.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у