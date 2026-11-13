Відео: У Волгограді спалахнула масштабна пожежа на НПЗ Лукойлу
Безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після удару на території підприємства виникла пожежа, а поблизу продовжували лунати вибухи.
Моніторингові канали повідомили про атаку ударних безпілотників на Волгоградський НПЗ. На території промислової зони спалахнула масштабна пожежа. Згодом ресурси опублікували повідомлення про нові вибухи безпосередньо в районі підприємства.
«Продовжуються вибухи в районі "Лукойл-Волгограднафтопереробка"», – йшлося в повідомленні моніторингового каналу.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників на місто. За його словами, через падіння уламків БпЛА на промисловому підприємстві в південній частині Волгограда виникли локальні займання. Також загоряння зафіксували на прилеглій території.
Водночас Бочаров не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. Російська влада традиційно не називає конкретні об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, які опиняються під ударами.
«Лукойл-Волгограднафтопереробка» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та головний виробник пального в Південному федеральному окрузі. Підприємство розташоване приблизно за 350 км від українського кордону по прямій.
Завод працює з 1957 року. Його потужність переробки перевищує 14 млн тонн нафти на рік. За даними компанії «Лукойл», глибина переробки становить 96,4%. Це дає змогу отримувати значну кількість готових нафтопродуктів із сировини.
Підприємство випускає:
- автомобільний бензин;
- дизельне пальне;
- авіаційний гас;
- мазут;
- бітум та інші нафтопродукти.
Особливе значення має виробництво авіаційного пального. Завод забезпечує потреби паливного ринку півдня Росії, а його продукція також має значення для російської військової логістики. Раніше Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що підприємство залучене до забезпечення потреб окупаційної армії.
Волгоградський НПЗ має установки первинної та вторинної переробки нафти. Зокрема, одна з основних установок CDU-1 здатна переробляти близько 6,5 млн тонн сировини на рік. Її пошкодження може суттєво вплинути на виробничі можливості підприємства.
Джерела: Exilenova+ та Supernova+
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.
Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.
У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.