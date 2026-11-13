Відео: У Волгограді спалахнула масштабна пожежа на НПЗ Лукойлу

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Безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після удару на території підприємства виникла пожежа, а поблизу продовжували лунати вибухи.

Моніторингові канали повідомили про атаку ударних безпілотників на Волгоградський НПЗ. На території промислової зони спалахнула масштабна пожежа. Згодом ресурси опублікували повідомлення про нові вибухи безпосередньо в районі підприємства.

«Продовжуються вибухи в районі "Лукойл-Волгограднафтопереробка"», – йшлося в повідомленні моніторингового каналу.

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників на місто. За його словами, через падіння уламків БпЛА на промисловому підприємстві в південній частині Волгограда виникли локальні займання. Також загоряння зафіксували на прилеглій території.

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Водночас Бочаров не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. Російська влада традиційно не називає конкретні об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, які опиняються під ударами.

«Лукойл-Волгограднафтопереробка» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та головний виробник пального в Південному федеральному окрузі. Підприємство розташоване приблизно за 350 км від українського кордону по прямій.

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Завод працює з 1957 року. Його потужність переробки перевищує 14 млн тонн нафти на рік. За даними компанії «Лукойл», глибина переробки становить 96,4%. Це дає змогу отримувати значну кількість готових нафтопродуктів із сировини.

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Підприємство випускає:

автомобільний бензин;

дизельне пальне;

авіаційний гас;

мазут;

бітум та інші нафтопродукти.

Особливе значення має виробництво авіаційного пального. Завод забезпечує потреби паливного ринку півдня Росії, а його продукція також має значення для російської військової логістики. Раніше Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що підприємство залучене до забезпечення потреб окупаційної армії.

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Волгоградський НПЗ має установки первинної та вторинної переробки нафти. Зокрема, одна з основних установок CDU-1 здатна переробляти близько 6,5 млн тонн сировини на рік. Її пошкодження може суттєво вплинути на виробничі можливості підприємства.

Джерела: Exilenova+ та Supernova+

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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