Відео: У Запоріжжі кількість постраждалих від атаки зросла до 30

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Російські окупанти вдень 13 листопада вдарили по багатоповерхівках у Космічному районі міста. Серед постраждалих — шестеро дітей.

Рятувально-аварійні роботи завершені. Усіх людей, які опинилися заблокованими у квартирах, деблокували.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Одне з головних завдань — забезпечити житлом людей, які втратили домівки.

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Джерело: Запорізька ОВА.

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

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