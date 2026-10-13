Відео: Україна розширює удари по російській логістиці, є прильоти по Брянщині

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Middle-strike операції проти важкого вантажного транспорту, який Росія використовує для військової логістики, тривають щодня.

Географія ударів розширюється. За даними осінтерів, останню локацію визначили поблизу населеного пункту Новозибков у Брянській області РФ.

Через цей район проходить дорога в напрямку Красного Каменя, розташованого біля кордону з Білоруссю.

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Напередодні у Башкиріїзазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават» — один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. У районі підприємства, за даними OSINT-каналів, виникла пожежа.

У Воронезькій області Росії 7 жовтня кілька населених пунктівзалишилися без електропостачання після атаки безпілотників.

Нагадаємо, екіпажі 429-ї окремої бригади безпілотних систем «АХІЛЛЕС» та 9-ї бригади Сил безпілотних систем спільноуразили російську майстерню БпЛА в окупованій Новоєгорівці на Харківщині. За повідомленням українських військових, для удару використали безпілотники «Анубіс». Також під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення 27-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

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