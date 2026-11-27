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У мережі з’явилося відео, на якому українські аеророзвідники зафіксували ймовірний випадок канібалізму серед російських військових.

За словами авторів публікації, на кадрах окупант посеред поля саперною лопатою відрізає частину ноги свого ліквідованого поплічника, після чого починає їсти людське м’ясо.

«Хаває, глянь! Людоїди, сука!» — коментують побачене українські воїни.

Під час розмови українські військові також припускають, що російські окупанти могли залишитися без їжі та води.

За інформацією авторів публікації, невдовзі після цього росіянина атакував український FPV-дрон.

У мережі опублікували відповідний відеозапис.

Раніше у мережі з’явилися кадри, на яких російські військові використовують пускову установку, облаштовану всередині житлової багатоповерхівки. Поруч із нею видно тіло людини, яка, ймовірно, є загиблим окупантом.

26 листопада підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) зафіксували абсолютний добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. За одну добу українські військові уразили 845 російських окупантів, із яких 221 було ліквідовано. Загалом підрозділи СБС уразили 2431 ціль.

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