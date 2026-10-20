Відео: українські дрони Хорнет атакують російські вантажівки на маршруті до Криму

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Оператори підрозділу «Хорнет» завдають ударів по вантажівках, якими російські війська забезпечують своє угруповання на тимчасово окупованому півдні України.

Відео бойової роботи оприлюднив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. На кадрах зафіксована серія атак на великовантажний транспорт на трасі Р-280 «Новоросія».

Цим маршрутом росіяни перевозять вантажі для своїх військ на півдні. На відео видно, як українські дрони наздоганяють вантажівки безпосередньо на трасі та послідовно уражають їх.

Джерело: 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо зі Святогірська. Він заявив, що місто залишається під контролем українських військових, і таким чином спростував заяви російського керівництва про нібито захоплення населеного пункту.

Президент Володимир Зеленський повідомив про посилення українських позицій на Донеччині завдяки створенню двох оновлених угруповань. Їхніми командувачами стануть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Також Зеленський повідомив, що нагородив Білецького «Золотою Зіркою» Героя України.

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