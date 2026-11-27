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Російські окупанти втратили вже другий плаваючий транспортер ПТС-2, намагаючись організувати переправу через річку Вовча.

Техніку уразили українські дрони під час її доставки до берега.

Перший транспортер противник втратив ще 17 листопада поблизу хутора Мар'їно Шебекінського району Бєлгородської області. Після цього росіяни вирішили повторити спробу на тому ж маршруті, скориставшись снігопадом та несприятливою погодою.

Однак друга машина просунулася лише приблизно на 20 метрів далі за попередню, перш ніж потрапила під удар українських безпілотників. Унаслідок атаки транспортер загорівся.

На Південно-Слобожанському напрямку оператори батальйону безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» уразили російський плаваючий транспортер ПТС-2.

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії.

Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

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