Відео: Українські крилаті ракети Нептун уразили завод в російському Орлі — Генштаб
У ніч проти 7 листопада ракетного удару зазнав завод «Протон» у російському Орлі, а по Саратовському нафтопереробному заводу вдарили безпілотники. Після атак на обох підприємствах спалахнули пожежі.
В Орлі загоряння виникло в районі корпусу №48 заводу «Протон». За попередніми даними, для удару могли застосувати крилаті ракети. Про їхні пуски повідомляли російські ресурси. Зокрема пишуть про застосування українського «Нептуна».
Завод «Протон» спеціалізується на виробництві оптоелектроніки, напівпровідникових приладів та електронних компонентів. Його продукцію використовують у російському озброєнні, зокрема балістичних ракетах «Іскандер-М» та зенітних ракетно-гарматних комплексах «Панцир-С1».
Також безпілотники атакували Саратовський НПЗ. На території підприємства зафіксували кілька осередків займання.
Завод входить до структури компанії «Роснефть» і має проєктну потужність близько 7 млн тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне та суднове пальне, бітуми й інші нафтопродукти. Підприємство також залучене до забезпечення російської армії паливно-мастильними матеріалами.
Генеральний Штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу у Орлі.
«У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси «Нептун» ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ «Протон-Електротекс» в Орлі Орловської області рф. Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи», — сказано в офіційному повідомленні.
Нагадаємо, що 4 листопада уУ російському місті Орел спалахнула масштабна пожежа на заводі «Орелмасло» – одному з провідних підприємств харчової промисловості Центральної Росії. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці олійних культур.
Українські військові вночі 20 вересня уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.
У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.