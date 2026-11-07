Відео: Українські крилаті ракети Нептун уразили завод в російському Орлі — Генштаб

У ніч проти 7 листопада ракетного удару зазнав завод «Протон» у російському Орлі, а по Саратовському нафтопереробному заводу вдарили безпілотники. Після атак на обох підприємствах спалахнули пожежі.

В Орлі загоряння виникло в районі корпусу №48 заводу «Протон». За попередніми даними, для удару могли застосувати крилаті ракети. Про їхні пуски повідомляли російські ресурси. Зокрема пишуть про застосування українського «Нептуна».

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Завод «Протон» спеціалізується на виробництві оптоелектроніки, напівпровідникових приладів та електронних компонентів. Його продукцію використовують у російському озброєнні, зокрема балістичних ракетах «Іскандер-М» та зенітних ракетно-гарматних комплексах «Панцир-С1».

Також безпілотники атакували Саратовський НПЗ. На території підприємства зафіксували кілька осередків займання.

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Завод входить до структури компанії «Роснефть» і має проєктну потужність близько 7 млн тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне та суднове пальне, бітуми й інші нафтопродукти. Підприємство також залучене до забезпечення російської армії паливно-мастильними матеріалами.

Генеральний Штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу у Орлі.

«У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси «Нептун» ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ «Протон-Електротекс» в Орлі Орловської області рф. Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи», — сказано в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що 4 листопада уУ російському місті Орел спалахнула масштабна пожежа на заводі «Орелмасло» – одному з провідних підприємств харчової промисловості Центральної Росії. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці олійних культур.

Українські військові вночі 20 вересня уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.