Відео: Українські сили атакували Сургутський завод за 2400 км від кордону

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Сили оборони України завдали удару по Сургутському заводу зі стабілізації конденсату в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа.

Завод переробляє газовий конденсат і виробляє моторне та авіаційне паливо. Його проєктна потужність становить 12 млн тонн сировини на рік. Підприємство розташоване приблизно за 2400 км від українського кордону.

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