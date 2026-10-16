+11° Київ +15° Варшава +18° Вашингтон
$ 44.88 € 50.53 zł 11.56
$ 44.88 € 50.53 zł 11.56
+11° Київ +15° Варшава +18° Вашингтон
Головне Війна з рф

Відео: Українські сили атакували Сургутський завод за 2400 км від кордону

UA NEWS 16 Жовтня 2026 16:30
Відео: Українські сили атакували Сургутський завод за 2400 км від кордону
0:00 / 0:00

Сили оборони України завдали удару по Сургутському заводу зі стабілізації конденсату в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. 

Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа.

Завод переробляє газовий конденсат і виробляє моторне та авіаційне паливо. Його проєктна потужність становить 12 млн тонн сировини на рік. Підприємство розташоване приблизно за 2400 км від українського кордону.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

Маск і Трамп кинули Україну на поталу Росії — The Telegraph

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток