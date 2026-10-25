Відео: українські військові евакуювали пошкодженого наземного робота за допомогою іншого НРК

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Бійці 91 окремого протитанкового батальйону успішно провели операцію з вивезення з поля бою пошкодженого наземного роботизованого комплексу за допомогою більшого НРК-евакуатора. Про це повідомляють у 91 ОПТБ.

Один із безпілотників зазнав ушкоджень під час виконання завдання на прифронтовій ділянці та втратив можливість самостійного руху. Для його евакуації задіяли платформу під керуванням оператора з позивним «Ас», на якій безпосередньо у зону ризику виїхав військовий на позивний «Абхаз».

Бійцю вдалося встановити заїзні апарелі та завантажити пошкоджений НРК на евакуатор під прикриттям засобів РЕБ, РЕР та повітряних перехоплювачів. Місія завершилася успішним поверненням бійця та техніки.

Джерело: 91 окремий протитанковий батальйон.

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