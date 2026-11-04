Відео: Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М3

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Оператори 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN у складі Третього армійського корпусу уразили сучасний російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3».

Ураження завдали оператори підрозділу MURAMASA в межах операції «Вівальді». Система призначена для перехоплення літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет.

Втрата комплексу послаблює можливості російських військ прикривати свої підрозділи та об’єкти від повітряних атак.

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Джерело: Третій армійський корпус

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