Відео: Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М3
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Оператори 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN у складі Третього армійського корпусу уразили сучасний російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3».
Ураження завдали оператори підрозділу MURAMASA в межах операції «Вівальді». Система призначена для перехоплення літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет.
Втрата комплексу послаблює можливості російських військ прикривати свої підрозділи та об’єкти від повітряних атак.
Джерело: Третій армійський корпус
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