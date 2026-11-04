+4° Київ +7° Варшава +22° Вашингтон
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
+4° Київ +7° Варшава +22° Вашингтон
Головне Війна з рф

Відео: Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М3

UA NEWS 04 Листопада 2026 18:09
Відео: Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М3
0:00 / 0:00

Оператори 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN у складі Третього армійського корпусу уразили сучасний російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3».

Ураження завдали оператори підрозділу MURAMASA в межах операції «Вівальді». Система призначена для перехоплення літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет.

Втрата комплексу послаблює можливості російських військ прикривати свої підрозділи та об’єкти від повітряних атак.

Джерело: Третій армійський корпус

Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.

ЗСУ уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області, зафіксовані пошкодження.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток