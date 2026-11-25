25 листопада українська лазерна система протиповітряної оборони Blysk від компанії Carmin Sky вперше продемонструвала результат у бойових умовах – знищила російський реактивний дрон «Герань». Установку розмістили для захисту одного з об'єктів критичної інфраструктури. За заявою розробників, це перший у світі випадок бойового застосування лазера для знищення реактивного безпілотника такого типу.

Технологію розробляють у межах державної програми «Приватне ППО» за підтримки оборонного кластера Brave1. В Україні над створенням лазерних систем протиповітряної оборони працюють кілька компаній.

Водночас говорити про початок серійного виробництва Blysk поки зарано. Наразі тривають випробування, під час яких лазерні установки використовують для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

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