Відео: Український дрон B-2 прорвався крізь вогонь російської мобільної групи

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Російська мобільна вогнева група намагалася збити український ударний безпілотник B-2 зі стрілецької зброї, однак не змогла зупинити його. Дрон продовжив політ і влучив у військову вантажівку противника.

Момент атаки потрапив на відео, яке оприлюднили в мережі.

Помітивши наближення безпілотника, російські військові відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї. Попри спробу перехоплення, український дрон уникнув ураження та досяг цілі.

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У результаті B-2 атакував вантажівку російських окупантів.

Десантники знищили пункт управління російськими Молніями на Гуляйпільському напрямку.

ЗСУ уразили склади боєприпасів і дронів РФ, пункт управління в Криму та об’єкти підрозділу Рубікон.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України протягом 21 жовтня та вніч на 22 жовтня завдали успішних ударів по декількох важливих військових об'єктах російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1», який окупанти використовували для протидії українській авіації.

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