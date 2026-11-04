Відео: український FPV-дрон наздогнав російського мотоштурмовика

У мережі з'явився відеозапис атаки українського FPV-дрона на російського військового, який пересувався дорогою на мотоциклі.

На оприлюднених кадрах видно, як російський мотоштурмовик їде дорогою на мотоциклі, а український FPV-дрон поступово наближається до нього та наздоганяє.

За мить до ймовірного зіткнення окупант повертає голову й дивиться просто в камеру безпілотника. Після цього відеозапис обривається.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/original-1-38.mp4

Момент удару зафіксувала камера українського безпілотника.

За минулу добу українські військові знищили 2 180 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника станом на 4 листопада 2026 року.

Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.

ЗСУ уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області, зафіксовані пошкодження.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

Читай нас у