Відео: український FPV-дрон наздогнав російського мотоштурмовика
У мережі з'явився відеозапис атаки українського FPV-дрона на російського військового, який пересувався дорогою на мотоциклі.
На оприлюднених кадрах видно, як російський мотоштурмовик їде дорогою на мотоциклі, а український FPV-дрон поступово наближається до нього та наздоганяє.
За мить до ймовірного зіткнення окупант повертає голову й дивиться просто в камеру безпілотника. Після цього відеозапис обривається.
Момент удару зафіксувала камера українського безпілотника.
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