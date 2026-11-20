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У мережі опублікували відео бойової роботи українського пілота, який знищив російський ударний безпілотник Shahed за допомогою бортової авіагармати.

На кадрах видно, як український літак наближається до ворожого дрона та відкриває по ньому вогонь. Після влучання безпілотник загорівся, але продовжив рух у напрямку населеного пункту.

Льотчик супроводжував пошкоджений «Шахед» і стежив за його польотом, доки той не впав у полі за межами села, подалі від житлової забудови.

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Автор публікації відзначив майстерність пілота, який після ураження цілі не витрачав додаткові боєприпаси, переконався, що дрон упав у безпечному місці, та продовжив виконання бойового завдання.

Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.

Льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним "West" під час переслідування першого ворожого дрона захопив ціль та знищив її ракетою класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

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