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Український наземний роботизований комплекс Droid TW-7.62 знищив російський FPV-дрон за допомогою встановленого на ньому кулемета. Незвичайний епізод протистояння наземного та повітряного безпілотників зафіксували на відео, яке опублікували в мережі.

За інформацією авторів публікації, під час ураження повітряної цілі український робот використовував систему автоматичного відстеження. У результаті російський FPV-дрон вдалося збити безпосередньо в повітрі.

Таким чином, наземний роботизований комплекс Droid TW-7.62, оснащений кулеметним бойовим модулем, продемонстрував можливість протидіяти ворожим ударним безпілотникам.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/original-72.mp4

У мережі опублікували відеозапис.

Нагадаємо, собака на кличку Лола стала незамінною напарницею екіпажу наземного роботизованого комплексу (НРК) прикордонної бригади «Гарт». Тварина супроводжувала військових під час місій, долала разом із роботом десятки кілометрів, а після важкого поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона її евакуювали за допомогою того самого комплексу.

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