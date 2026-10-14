Відео: Український важкий дрон доставив замінований наземний роботизований комплекс у тил росіян
Українські військові застосували незвичну тактику, доправивши замінований наземний роботизований комплекс (НРК) безпосередньо в тил противника за допомогою важкого безпілотника. Роботизовану платформу спорядили вибухівкою.
Відео цієї унікальної операції оприлюднила у своєму Telegram-каналі 5-та окрема штурмова Київська бригада.
Як повідомляється, для доставки НРК-камікадзе якомога ближче до ворожих позицій було залучено важкий безпілотник.
«Важкий дрон доставив наземний роботизований комплекс у тил ворожих позицій. НРК подолав маршрут, де були міни та нерозірвані боєприпаси, і дістався укриття, в якому перебував противник. Завдання виконано — укриття знищено разом із ворогом усередині», — йдеться в коментарі до оприлюднених кадрів.
За словами наших воїнів, у такий спосіб вони помстилися загарбникам за загибель своїх побратимів.
Джерело: 5 ОКРЕМА ШТУРМОВА КИЇВСЬКА БРИГАДА
Україна повернула ще 101 км² території під час операції Вівальді — Білецький
Локальний контрнаступ чи стратегічне повернення Донбасу: що стоїть за операцією «Вівальді».
Операція Вівальді посилює проблеми для російської пропаганди та воєнкорів, — ISW.