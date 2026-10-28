Відео: Унаслідок удару російського дрона по Харкову 27 жовтня поранено п’ятьох людей, серед них дитина

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Увечері 27 жовтня російські війська атакували Харків безпілотником, унаслідок чого постраждали вже п’ятеро людей. Серед поранених — чотирирічна дитина.

Уночі росіяни вдарили реактивним дроном по Основ’янському району міста. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2,5 тис. кв. м – горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.

«Під загрозою повторних ударів рятувальники разом з іншими службами ліквідовують наслідки. Психологи ДСНС надали допомогу постраждалим», – йдеться у повідомленні надзвичайників.

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Джерело: ДСНС

Нагадаємо, Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед постраждалих дитина.

Вдень 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дергачах Харківської області. Зафіксовано влучання у складську будівлю, троє людей постраждали.

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і ще 12 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення.

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