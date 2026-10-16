Відео: Усі чотири аеропорти Москви зупинили прийом рейсів через атаку дронів

0:00 / 0:00

Усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово припинили обслуговування рейсів на тлі атаки безпілотників. За повідомленнями російських медіа, понад 20 літаків, які прямували до столиці РФ, перенаправили до інших міст.

Обмеження запровадили в аеропортах Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський. Російська влада пояснює такі заходи необхідністю гарантувати безпеку польотів. Через припинення приймання літаків авіакомпаніям доводиться змінювати маршрути, а пасажирам – чекати на відновлення сполучення.

За інформацією російських медіа, літаки, які не змогли приземлитися в Москві, спрямовують на запасні аеродроми в інших містах. Масштаб перебоїв залежить від тривалості обмежень і рішень авіаційних служб.

За даними сервісу Flightradar24, у повітряному просторі над Москвою не перебуває жоден літак.

Обмеження на приймання та випуск повітряних суден запровадили не лише в московських аеропортах. За даними Росавіації, тимчасові заходи діють у 17 аеропортах Росії, зокрема в Домодєдово, Жуковському, Нижньому Новгороді та Саратові.

Мер Москви Сергій Собянін повідомляє про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, сили ППО нібито збили десятки безпілотників, які прямували до столиці РФ.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/vido-pidmosk-1.mp4

Загальна кількість, про яку заявив посадовець, сягнула 59 дронів. Собянін також повідомляв про знищення нових безпілотників і роботу екстрених служб у місцях падіння уламків.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про вибухи та роботу ППО в Московській області. Зокрема, осінтери заявляють про вибухи в Електросталі та проліт безпілотників у районі Котельників. Також поширюються повідомлення про пожежу в Підмосков’ї.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/vido-pidmosk-2.mp4

Про це повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

До цього масована атака дронів порушила роботу московських аеропортів.

Додамо, що у Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал.

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

Читай нас у