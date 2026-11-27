0:00 / 0:00

У мережі оприлюднили відео, на якому російські окупанти їздять вулицями зруйнованої та захопленої Авдіївки Донецької області, знімаючи понівечені житлові будинки.

Загарбники приглядаються до розбитих багатоповерхівок, шукаючи майно, яке ще можна винести з покинутих квартир.

Відеозапис демонструє масштаби руйнувань Авдіївки, яку російська пропаганда називає «освобождением».

Крім того, у тимчасово захопленій Авдіївці росіяни розграбовують зруйнований коксохімічний завод й вивозять металолом до порту Маріуполя.

Читай нас у