Відео: в окупованому Донецьку пролунали вибухи під час ракетної атаки

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В окупованому Донецьку ввечері 9 листопада пролунало понад чотири вибухи. Також гучно було в Ростовській області рф, куди ймовірно долетіла частина ракет.

Напередодні в місті попереджали про загрозу дронової атаки, а після вибухів у пабліках оприлюднили відео масштабної пожежі.

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Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

Підрозділи Сил оборони України протягом 8 та в ніч на 9 листопада завдали успішних ударів по важливих військових об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у районі Сартани на Донеччині українські військові уразили російську станцію подавлення Starlink, за допомогою якої загарбники намагалися перебивати супутниковий зв'язок ЗСУ.

На Донецькому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України виявили та знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Тріада-2».

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