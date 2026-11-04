Відео: В окупованому Криму продовжили шкільні канікули через масштабний блекаут

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Навчання в школах окупованого Криму не відновлять щонайменше до понеділка. Таке рішення оголосила окупаційна влада через масові перебої з електропостачанням.

Відключення світла почалися напередодні та охопили Сімферополь, Севастополь, Алушту, Євпаторію, Саки й Феодосію.

Через знеструмлення також виникли проблеми з водопостачанням і роботою електротранспорту. Окупаційна влада намагається запровадити графіки відключень, однак поки не може забезпечити їх дотримання.

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Після атак на енергетичні об’єкти в ніч проти 3 листопада в окупованому Севастополі виник гострий дефіцит електроенергії. Окупаційна влада заявила про нову аварію на енергомережах.

Нагадаємо, у Криму не діють графіки відключень світла через дефіцит електроенергії.

На території окупованого Криму обмежили споживання електроенергії через пошкодження магістральних електромереж. У Севастополі електропостачання здійснюватиметься за графіком «2 через 6» — світло подаватимуть на дві години, після чого його вимикатимуть на шість.

Нагадаємо, що У Криму обмежили подачу води та електрики після атаки —The Guardian.

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