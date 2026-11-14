Відео: Військові спростували заяви РФ про захоплення Воскресенки на Запоріжжі

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Повідомлення російської сторони про нібито взяття під контроль Воскресенки Запорізької області не відповідають дійсності. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, повідомили військові 14 листопада.

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив у Фейсбуцi й оприлюднив відповідне відео від Угруповання військ «Південь».

В Угрупованні військ «Південь» повідомили центру, що Воскресенка перебуває більш ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На підтвердження цього військовослужбовці 142-ї окремої механізованої бригади записали відео безпосередньо в населеному пункті та розгорнули там український прапор.

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«До кінця жовтня ворог планував суттєво прорвати нашу смугу оборони. Не зумівши реалізувати цей задум, окупанти створюють для свого командування ілюзію просування в напрямку Запоріжжя. Насправді ж Воскресенка перебуває глибоко в нашому тилу», — повідомили в Угрупованні військ «Південь».

В ЦПД підкреслили, що російське командування вкотре намагається видати бажане за дійсне та створити ілюзію просування на фронті.

За минулу добу було знищено 33 артилерійські системи окупантів.

За добу російські окупанти 47 разів намагалися прорватися на Покровському напрямку.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

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