Відео: Внаслідок російського удару балістикою по Києву загинула людина, ще восьмеро постраждали

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У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок удару одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм, а руйнування та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

У Деснянському районі внаслідок російського удару виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі. На місце події прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували загоряння.

Будівля зазнала пошкоджень, зокрема частково зруйновано її фасад. Також внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу. Під час роботи на місці пожежі рятувальники виявили одну загиблу людину.

Крім того, у Деснянському районі за іншою адресою пошкоджень зазнала одна зі станцій Київського метрополітену. Подробиць щодо характеру пошкоджень у повідомленні ДСНС не наведено.

У Солом'янському районі столиці російська атака спричинила пожежу у приміщенні медичного закладу, розташованого на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Внаслідок удару пошкоджено фасад багатоповерхівки та скління будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння, що виникло після обстрілу.

Також наслідки нічної атаки зафіксовано у Дніпровському районі Києва. Там через російський обстріл пошкоджено будівлю закладу освіти.

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Джерело: ДСНС

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