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Президент України заявив 23 листопада, що біля порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет «Меркурій» із вертольотом Ка-27 на борту та уразили суховантаж MV ANGARA, який перевозив російське озброєння.

«Усе відбулося поблизу берегів Лівії. Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет «Меркурій», і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році. Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27», — повідомив президент.

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За даними СБУ, «Меркурій» із бортовим номером 734 належав до Чорноморського флоту РФ. Корвет регулярно супроводжував російські морські конвої, зокрема охороняв і суховантаж MV ANGARA, який став другою ціллю операції.

У СБУ повідомили, що Росія використовувала підсанкційний суховантаж для перевезення військової техніки, зокрема в межах так званих «Сирійського» та «Лівійського експресів».

«Обидва судна були законними військовими цілями для України, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності РФ».

Джерела: Володимир Зеленський, СБУ

Нагадаємо, російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами.

Відео: добрі дрони підірвали російський корвет Меркурій у порту Бенгазі.

У Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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