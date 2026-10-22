Відео: Зеленський пояснив, чому Путін не наважиться застосувати ядерну зброю

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Президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. На його думку, Володимир Путін може побоюватися, що такий крок призведе до міжнародної ізоляції Москви та втрати підтримки інших держав.

Зеленський висловив упевненість, що російське керівництво усвідомлює можливі наслідки застосування ядерної зброї. Саме тому президент сумнівається, що Путін ухвалить відповідне рішення.

«Я не думаю, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю. Я не думаю, що вони ризикнуть застосувати ядерну зброю», – заявив Зеленський.

За словами глави держави, одним із головних чинників, які можуть стримувати Кремль, є реакція інших країн. Президент переконаний, що після можливого ядерного удару Росія ризикує залишитися без міжнародної підтримки.

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Зокрема, Зеленський згадав Китай та Сполучені Штати. На його думку, небезпека застосування ядерної зброї є настільки значною, що навіть держави, які самі володіють ядерними арсеналами, не зможуть проігнорувати такий розвиток подій.

«Я впевнений, що у них не залишиться жодних союзників, включаючи такі країни, як США та Китай. Це надто небезпечно навіть для ядерних держав», – наголосив президент.

Джерело: The Diary Of A CEO

Також Зеленський зізнався, що не очікував повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Зеленський відверто розповів про ціну війни та помилки Росії.

Окрім того, Зеленський повідомив про двох загиблих і 34 поранених через російські удари по Україні.

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