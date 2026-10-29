Відео: Зеленський показав жахливі наслідки російського удару по вокзалу в Дніпрі

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Президент Володимир Зеленський 29 жовтня оприлюднив кадри з місця російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. За попередніми даними, внаслідок атаки реактивним дроном загинули 13 людей, ще десятеро постраждали.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі, де загинули 13 людей, і показав перші кадри з місця ворожої атаки.

«Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали», — написав Зеленський у соцмережах.

За його словами, необхідні служби працюють на місці.

«Скільки таких терористичних ударів завдала Росія по наших людях уже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію. Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки та Європи у відповідь на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7. Дякую всім, хто готовий допомагати так», — наголосив Зеленський.

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