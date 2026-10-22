Відео: Зеленський повідомив про двох загиблих і 34 поранених через російські удари по Україні

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У ніч проти 22 жовтня Росія завдала трьох хвиль балістичних ударів по Києву, застосувавши 21 ракету. За словами президента Володимира Зеленського, у столиці та інших регіонах України відомо про двох загиблих і 34 поранених, серед яких п’ятеро дітей.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, внаслідок російської атаки в Києві зафіксували численні влучання та пошкодження. Під ударом опинилися житлові будинки, енергетичні об’єкти, інфраструктура одного з вокзалів і метро, торговельні центри, підприємства та монастир.

Загалом цієї ночі російські війська атакували 12 областей України. На місцях працюють екстрені служби.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент наголосив, що російський обстріл відбувся фактично одразу після чергового раунду переговорів. На його думку, це свідчить про відсутність реальних змін у позиції Москви.

«Але коли російська балістика — відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки — кроки на припинення вбивств», — заявив Зеленський.

Серед необхідних заходів глава держави назвав посилення протиповітряної оборони, швидке постачання ракет, спроможність знищувати пускові установки балістичних ракет і запровадження санкцій за ведення війни.

Зеленський подякував партнерам, які усвідомлюють загрозу та підтримують Україну, наголосивши на необхідності захищати життя людей і змусити Росію припинити вбивства.

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Нагадаємо, що Російські дрони атакували телерадіокомпанію та енергооб’єкт на Полтавщині.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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