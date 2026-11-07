Відео: Зеленський повідомив про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Таким чином, на його думку, Москва готується до тристоронніх перемовин, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі.



«Комбінована була атака, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет, і всі ракети – по Києву та області. Головна мішень удару – знову енергетика. У столиці складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Пошкоджені житлові будинки, Північний міст, частково зруйнований дитячий садочок. На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині. Крім Києва, ще дванадцять регіонів були під ударами. Дев’ять людей постраждало, серед них одна дитина», — повідомив президет.

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Він додав, що коли Росія намагається штовхнути Київ – багатомільйонне місто – і всю країну у блекаут, не можна нашим партнерам лишати Україну наодинці.

«Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США. Тому що Росія постійно збільшує кількість своїх ударів. Важливо, щоб підтримка України залишалася серед пріоритетів американської політики. Розраховуємо на єдність обох партій у питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на Путіна. Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 7 листопада Російські терористи вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Унаслідок російської терористичної атаки на Київщину 7 листопада виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальникам вдалося швидко її загасити.

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