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Президент Володимир Зеленський повідомив 17 листопада, що удару по Кримському мосту завдали на сьомому етапі операції, підготовка до якої тривала кілька тижнів. Для фінальної атаки українські військові використали різні типи безпілотників і ракет.

«Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим», — заявив Зеленський.

За його словами, це результат сьомого етапу операції. Її розробила і координувала Служба безпеки України разом із Генеральним штабом ЗСУ, а втілювали кілька тижнів.

Президент назвав операцію безпрецедентною і подякував Службі безпеки, усім залученим підрозділам Сил оборони, міністру оборони, Головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу. Окремо він віддячив розвідкам і кожному виробнику зброї.

«Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об'єкти на шляху до фінальної цілі», — розповів Зеленський.

За його даними, у цій операції використали Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

На ключовому етапі, за словами президента, взірцево себе показали безпілотники «Паляниця». Вони уразили автомобільну частину мосту. Залізничну частину вразили ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5.

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Також наші воїни за допомогою «Фламінго» здійснили кероване ураження. Зеленський зазначив, що зв'язок спрацював на відмінно до останніх секунд.

«Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови», — наголосив президент.

Він розповів, що Росія щодня б'є по українській інфраструктурі, зокрема по мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Одеській області.

«Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась», — додав Зеленський.

«Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей», — підсумував він.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

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