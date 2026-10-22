Відео: Зеленський відверто розповів про ціну війни та помилки Росії

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю подкасту The Diary Of A CEO, у якому розповів про психологічний тягар керівництва країною під час повномасштабної війни, відмову залишати Київ у перші дні вторгнення та складнощі міжнародних переговорів.

Випуск присвячений особистому досвіду Зеленського на посаді президента в умовах війни, яка почалася з повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Чому Росія прорахувалася

Однією з тем розмови стала, за оцінкою Зеленського, стратегічна помилка Росії. Йдеться про нездатність російського керівництва усвідомити, що українці є окремим народом, готовим боротися за власну свободу та незалежність.

Президент також розповів про вплив побаченого в деокупованих містах на його особисте сприйняття війни. Наслідки російської агресії, за описом випуску, перетворили політичне протистояння на особисту трагедію, після якої прощення стало неможливим.

Чому Зеленський залишився в Києві

Окрему увагу в подкасті приділили рішенню президента не евакуюватися зі столиці на початку повномасштабного вторгнення. Згідно з описом випуску, Зеленський вважав свою присутність у Києві необхідною, щоб підтримати українців і не допустити капітуляції через страх.

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Президент також розповів про постійне психологічне навантаження, нічні військові доповіді та необхідність ухвалювати рішення в умовах тривалої війни.

Переговори та умови миру

Ще одна тема розмови — міжнародна дипломатія та умови завершення війни. У подкасті порушили питання відповідальності Росії за її дії та необхідності відрізняти справжнє дипломатичне врегулювання від спроб перекласти відповідальність за наслідки агресії на інші чинники, зокрема світові енергетичні ринки.

Інтерв’ю опубліковане на майданчику The Diary Of A CEO.

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Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

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