Відео: Зеленський заявив про чергову відсутність попередження партнерів щодо балістики рф

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Президент Володимир Зеленський заявив 19 жовтня, що під час нічної атаки Росія застосувала 16 балістичних ракет і понад 200 безпілотників. Унаслідок ударів пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури, а щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без електроенергії.

За словами глави держави, основними цілями російської атаки стали енергетика та інфраструктура. Водночас пошкоджень зазнали медична клініка, школа, станція метро та житлові будинки.

Російські війська атакували Україну кількома хвилями протягом ночі. Безпілотники різних типів, зокрема реактивні «Шахеди», застосовували на напрямках від Харківської та Дніпропетровської областей до Волині, Рівненщини й Одещини.

Удари по енергетичних об’єктах зафіксували в 11 областях: Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській.

Зеленський повідомив про загиблих і постраждалих унаслідок атаки. Він висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що пораненим надають необхідну допомогу. На пошкоджених енергетичних об’єктах працюють ремонтні бригади.

Зеленський заявив про відсутність попередження від партнерів

Президент також звернув увагу на те, що Україна не отримала попередження від партнерів про нічну балістичну атаку. Він наголосив, що Київ підтримував усі пропозиції партнерів, спрямовані на припинення війни, однак Росія продовжує завдавати ударів.

«Балістика, "шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями Росії», — заявив глава держави.

За словами Зеленського, російський президент Володимир Путін не демонструє готовності ані завершити війну, ані вдатися до кроків для зниження напруженості. Український лідер закликав міжнародних партнерів враховувати ці обставини під час ухвалення політичних рішень.

Окремо Зеленський розкритикував ситуацію, за якої постачання ракет для української протиповітряної оборони затримується, тоді як Росія отримує послаблення або відтермінування санкцій. На його думку, такі рішення не відповідають реальній ситуації, оскільки бойові дії тривають через російські удари.

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Президент подякував країнам і партнерам, які продовжують підтримувати Україну та допомагати їй захищати населення від російських атак.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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