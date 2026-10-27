Відео: Зеленському доповіли про перші результати операції Велес

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Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

За даними глави держави, під час виконання завдань українські захисники вже знищили понад 100 російських окупантів та ще більше 30 взяли в полон.

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Українські підрозділи перехопили та модернізували ворожу тактику просування через підземні газові комунікації, зробивши її більш технологічною. Оцінюючи хід операції, Володимир Зеленський зазначив: «Росіяни вже намагались використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватись через наші позиції та переходити до штурмових дій. Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною. Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку».

Джерело: Офіс Президента України.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових.

До операції «Велес» долучилися 13-та бригада Нацгвардії «Хартія», 23 окремий штурмовий полк «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія», полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія», підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес» та інші підрозділи Сил оборони.

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