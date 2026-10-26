Відео: жителі окупованих Олешок розповіли про страшний голод та поїдання птахів

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В окупованих Олешках на Херсонщині залишаються приблизно 1500–2000 людей, серед них — десятки дітей.

За словами місцевих жителів, останній раз продукти до магазину завозили ще в травні. Люди виживають завдяки городині та запасам, які вдалося зробити раніше.

Місцева жителька Алла розповідає, що їжі катастрофічно бракує, а ціни на продукти стали непідйомними.

«Ми харчувалися тільки овочами — помідори, огірки, кабачки. Нічого іншого не було. Якщо пощастить і хтось привезе пакетик із кілограмом гречки чи рису — це було щастя! Голод був страшний», — розповіла жінка.

За її словами, навіть найпростіші продукти коштують надзвичайно дорого. Зокрема, за два кілограми картоплі доводилося платити 420 рублів — приблизно 210 гривень.

Алла також розповіла про пережите насильство з боку російських військових. За її словами, один із них утримував її та чоловіка в заручниках протягом 11 днів, їв їхніх курей і забирав їжу з городу. Військовий погрожував подружжю вбивством і згадував гранату.

Інші жителі міста також повідомляють про обшуки, побиття та стрілянину в будинках. Люди бояться виходити на вулицю й намагаються вижити в умовах постійної небезпеки.

Ті, хто наважується виїхати з Олешок, змушені долати пішки понад 20 кілометрів, оминаючи заміновані ділянки та інші небезпеки.

Джерело: Радіо Свобода

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Раніше Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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