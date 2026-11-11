Відео: ЗСУ десантували повітрям наземного робота на лівий берег Дніпра

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Військовослужбовці 426 окремого полку безпілотних систем у співпраці з іншими екіпажами БпЛА вперше десантували повітрям наземний роботизований комплекс на тимчасово окупований лівий берег Дніпра для знищення ворожої позиції.

«Безпілотник "Перун" доставив повітрям на лівий берег наземний дрон-камікадзе з 7-кілограмовою бойовою частиною, який після приземлення зберіг зв’язок та успішно дістався будівлі з російськими операторами БпЛА», — повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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У ході висування робота українські сили додатково уражали виявлені вогневі точки FPV-дронами, після чого оператор дистанційно підірвав вибухівку безпосередньо біля входу в укриття окупантів. Усі етапи успішної операції зафіксовано на відео, втрат серед українських військових немає.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України.

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