Відео: ЗСУ знищили російський ЗРК Бук на Гуляйпільському напрямку

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Українські військові виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1», який окупанти використовували для протидії українській авіації.

Операцію провели оператори 433-го окремого полку безпілотних систем у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Росіяни намагалися приховати свою техніку в лісосмугах.

Під час наступного вильоту українські оператори також уразили ще одну замасковану ціль — зенітний ракетний комплекс невстановленого типу.

Джерело: 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

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