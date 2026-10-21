Війна в Україні триватиме до весни 2027 року — політолог

0:00 / 0:00

Війна Росії проти України може тривати щонайменше до весни 2027 року, а нове вікно можливостей для мирних переговорів може відкритися лише тоді.

Таку думку висловив політолог і керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

За його словами, Володимир Путін не зацікавлений у припиненні бойових дій найближчим часом і фактично відкинув очікування президента США Дональда Трампа щодо поступок з боку Москви.

Денисенко вважає, що Кремль розраховує на економічне виснаження України та послаблення європейської підтримки. Зокрема, Росія може сподіватися на розкол фінансової коаліції європейських країн, яка допомагає Києву.

Політолог також припускає, що Путін не вважає погрози Вашингтона достатнім важелем тиску на Росію. На його думку, за таких обставин Москва продовжуватиме військове протистояння, а перспективи переговорів залишатимуться невизначеними.

Водночас прогноз щодо можливого продовження війни до весни 2027 року є оцінкою експерта, а не підтвердженим сценарієм розвитку подій.

Джерело: Вадим Денисенко.

Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

Читай нас у