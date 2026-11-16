війська рф атакували склад кондитерської фабрики у Дніпрі, поранено чоловіка

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У понеділок, 16 листопада, російські війська завдали чергового удару по Дніпру, поціливши у склад кондитерської фабрики та спричинивши пожежу, внаслідок чого дістав поранення 40-річний чоловік.

«40-річний чоловік дістав поранення через черговий ворожий удар по Дніпру. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості», — повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, додавши, що внаслідок влучання також зазнали пошкоджень вантажні автомобілі.

Джерело: телеграм-канал начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Російські окупанти в понеділок, 16 листопада, завдали удару по Балаклії Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення та отримують медичну допомогу.

Уранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок атаки електропостачання втратили понад 52,2 тисячі родин, також пошкоджено виробничий майданчик компанії.

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