Війська рф протягом дня понад 30 разів атакували Дніпропетровську область

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Російські війська протягом дня 5 листопада понад тридцять разів атакували Дніпропетровську область із використанням безпілотників, артилерії та авіабомб. Під удари потрапили шість районів регіону, внаслідок чого семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.

Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові багатоквартирні та приватні будинки, готель, заклад освіти, магазин, складські приміщення, автівки та об'єкти інфраструктури у Дніпрі, Нікополі, Павлограді, Кам'янському, а також у громадах Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів.

Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Двоє майорів поліції — Олег Дубецький та Сергій Бережко — померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російського удару по службовому автомобілю поблизу Комишувахи Запорізької області.

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