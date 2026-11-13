Військові евакуювали останню мешканку Малої Токмачки після п’яти місяців порятунку

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64-річну Світлану Подольську вивезли з прифронтового села на Запоріжжі. Жінка провела п’ять місяців разом із військовими, перш ніж змогла дістатися безпечної території.

Світлана Миколаївна вирішила залишити рідне село після того, як російський дрон убив останнього чоловіка, який там мешкав. Трагедія сталася у Страсну п'ятницю (10 квітня): чоловік вийшов шукати цигарки, коли його наздогнав ворожий безпілотник.

64-річна жінка залишилася єдиною мешканкою Малої Токмачки. Російські війська сім разів атакували її господарство безпілотниками.

Попри небезпеку, Світлана до останнього не хотіла залишати дім. Вона доглядала за городом, годувала свиню, кіз і курей та сподівалася, що війна скоро закінчиться.

«До останнього хату сторожувала. Город у мене. Свиню годувала, кіз та курей. Думала, а як завтра закінчиться війна? Що ж це зараз усе кидати?», – розповіла жінка.

Однак після того, як її будинок остаточно зруйнували, Світлана Миколаївна звернулася до українських військових із проханням допомогти виїхати.

Евакуація затягнулася на п'ять місяців. Через погодні умови, велику кількість російських дронів і заміновані дороги військовий транспорт не міг дістатися до місця, де перебувала жінка.

Лише наприкінці вересня, коли в Таврійських степах почалися ранкові тумани, Світлана Миколаївна разом із бійцями 118 ОМБр та двома собаками вирушила в піший перехід до безпечної території.

Військові Вікінг, Стеф, Січень і Віктор разом із жінкою майже місяць долали небезпечний маршрут. Щоб не потрапити в поле зору російських безпілотників, пересувалися короткими перебіжками та переважно в сутінках. Під час виходу тричі перепливали річку.

«Тоді дуже боялася, щоб Віктор не втонув. Він же в бронежилеті, та ще й я «в нагрузку». Заплуталася в «путанці», то він мене рятував. Дуже переживала, щоб не стати для них клопотом, не підвести. Досі не знаю, як я це пережила і дійшла», – пригадує Світлана.

За її словами, за час спільного шляху вона та військові стали одне для одного рідними людьми.

До безпечної зони група дісталася 21 жовтня. Нині Світлана Миколаївна перебуває поруч із донькою. Воїни 1 механізованого батальйону 118 ОМБр допомогли їй винайняти житло.

Історію евакуації жінки розповіли військовослужбовці 118 окремої механізованої бригади.

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Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

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