Військовим було складно збити російські дрони через сильний туман, — Ігнат

У ніч проти 22 жовтня сильний туман ускладнив роботу української протиповітряної оборони під час масованої російської атаки. Через обмежену видимість захисникам було важче застосовувати засоби, які потребують візуального виявлення повітряних цілей.

За словами Ігната, несприятливі погодні умови спостерігалися не лише на Київщині, а й в інших регіонах України. Густий туман суттєво вплинув на роботу підрозділів, які протидіють російським безпілотникам.

Речник пояснив, що більшість засобів, які входять до системи комплексної протиповітряної оборони України, потребують візуального контакту з ціллю. Тому погана видимість ускладнює їхнє використання під час повітряних атак.

«От визерніть за вікно: навіть зараз, коли я виходжу на вулицю, бачу, що туман доволі сильний — і на Київщині, і в інших областях. Погода серйозно ускладнює бойову роботу різних засобів, зокрема тих, яким потрібна візуальна прив’язка до цілі. Таких засобів більшість у нашій системі комплексної протиповітряної оборони. Тому погодні умови ускладнюють боротьбу з ворожими БпЛА. Водночас наші захисники щодня і щоночі намагаються збивати якомога більше цілей», — зазначив Юрій Ігнат.

Він також зауважив, що хотілося б мати кращі показники зі збиття російських безпілотників. Водночас речник наголосив, що погодні умови безпосередньо впливають на ефективність бойової роботи українських захисників, однак вони продовжують щодня й щоночі протидіяти повітряним атакам Росії.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Одеській області, яке спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

Читай нас у